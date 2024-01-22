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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor, 144 köy yolu kapalı - Son Dakika
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor, 144 köy yolu kapalı

Erzurum'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle toplamda 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji dün gece Erzurum ve çevresi için yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Büyükşehir ve alt belediyeler sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor. Ancak kırsal kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeğini, yağışların Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olmasının beklendiğini açıkladı. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı, beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Meteoroloji çığ uyarısı da yaparak; bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Hava tahminlerine göre; Erzurum'da yarında kar yağışı olacak ve sonrasında iki gün bulutlu olacak. Bölge hafta sonuna doğru yeniden kar yağışının etkisine girecek.

Erzurum\'da kar yağışı etkili oluyor, 144 köy yolu kapalı
22.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:42
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor, 144 köy yolu kapalı

ERZURUM - Erzurum'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle toplamda 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji dün gece Erzurum ve çevresi için yağış uyarısı yapmıştı. Beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Gece sıfır derece ölçülen hava sıcaklığıyla birlikte kar yağışı yüzünü gösterdi. Büyükşehir ve alt belediyeler sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor. Ancak kırsal kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeğini, yağışların Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde olmasının beklendiğini açıkladı. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı, beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Meteoroloji çığ uyarısı da yaparak; bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava tahminlerine göre; Erzurum'da yarında kar yağışı olacak ve sonrasında iki gün bulutlu olacak. Bölge hafta sonuna doğru yeniden kar yağışının etkisine girecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor, 144 köy yolu kapalı - Son Dakika
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