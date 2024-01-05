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Erzurum'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü - Son Dakika
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Erzurum'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Erzurum'da gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde trafiğin aksaması yaşandı. Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki 3 gün hava güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar -8 dereceye kadar düşecek. Sürücülerin buzlanma ve kaygan zemin konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

05.01.2024 - 11:34,
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Erzurum'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü

ERZURUM - Erzurum'da gece etkili olan kar yağışı şehri beyaz bürüdü.

Sabah saatlerine kadar devam eden hafif kar yağışı sabah saatlerinde zaman zaman kent merkezinde trafiğin aksamasına neden oldu. Belediye ekipleri hem yollarda hem da kaldırımlarda karla mücadele çalışması yapıyor. Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da yarından sonra 3 gün boyunda hava güneşli ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise -8 dereceye kadar düşecek. Yetkililer özellikle şehirler arası yollarda buzlanma ve kaygan zemin konusunda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladılar.

Erzurum\'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da kar yağışı şehri beyaza bürüdü - Son Dakika
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