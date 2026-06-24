Erzurum'da Kayak Tarihini Anlatan Belgesel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Kayak Tarihini Anlatan Belgesel

Erzurum\'da Kayak Tarihini Anlatan Belgesel
24.06.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reşit Karabacak Spor Lisesi, Erzurum'un kayak tarihi belgeselini hazırladı.

ERZURUM'un Aziziye ilçesindeki Reşit Karabacak Spor Lisesi tarafından kentte kayak sporunun başlangıcı ve kış sporları tarihindeki yerini anlatan kapsamlı bir belgesel film hazırlandı. 1915 yılında Erzurum'da kurulan Kayakçı Müfreze Birliği'nden başlayan süreçte, kayağın tarihi özel kostümlerle anlatıldı.

Reşit Karabacak Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Özbayraktar öncülüğünde hazırlanan belgeselde, 1915 yılında Erzurum'da kurulan Kayakçı Müfreze Birliği ile Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreçte kentte yapılan geleneksel sporlar ele alındı. Kiremitlik Tabyası ile Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen belgesel çekimlerinde dönemi anlatmak amacıyla 1915'li yıllarda kullanılan tahta kayaklar tercih edilirken, kostümler de döneme uygun olarak hazırlandı. Sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen çekimlerde; okul öğretmenleri ve okul personeli rol aldı. Belgeselde kullanılan kostümler, Özbayraktar'ın amatör terzi olan kız kardeşi tarafından özel olarak hazırlandı.

KAYAKÇI MÜFREZE BİRLİĞİ

Kayak tarihinin Erzurum'da 1915 yılına dayandığını belirten Fatih Özbayraktar, Sarıkamış Harekatı'nın ardından Enver Paşa'nın emriyle Kiremitlik Tabyası'nda Kayakçı Müfreze Birliği kurulduğunu söyledi. Özbayraktar, "1915 yılında kurulan bu müfrezede, hemşehrilerimiz Cevat Dursunoğlu ve Arif Hikmet Koyunoğlu gibi yedek subayların nezaretinde 80 asker eğitilerek Kafkas Cephesi'ne gönderildi. Bu önemli tarihi hem öğrencilerimize hem de spor kamuoyuna aktarmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Kaynaklarda, kitaplarda bu bahsettiğimiz bilgiler var, ama hem öğrencilerimizin öğrenmesi açısından hem de bilmeyenlerin, spor kamuoyunun bunu yakinen bilmeleri açısından böyle bir çalışmanın olması gerektiğini düşündük" diye konuştu.

KAZIM KARABEKİR'DEN İLK ADIM

Belgeselde, Kazım Karabekir Paşa'nın Erzurum'daki yetim çocuklara yönelik eğitim ve spor faaliyetlerine de yer verildiğini anlatan Özbayraktar, "Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'un kurtuluşunun ardından yetim çocukların eğitimleriyle yakından ilgilendi. Spor eğitimleri kapsamında çocuklara kayak da öğretti. Paşa'nın anılarında da yer alan bu faaliyet, Türkiye'de sivil anlamdaki ilk kayakçılık çalışması olarak kabul ediliyor" dedi.

ARAŞTIRMA SAFHASI 2 YIL SÜRDÜ

Belgeselin yaklaşık iki yıllık bir araştırma ve hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ifade eden Özbayraktar, döneme ait asker kıyafetleri ve aksesuarların özel olarak hazırlandığını belirtti. Özbayraktar, kostümlerin amatör terzi olan kız kardeşi tarafından dikildiğini, öğretmenlerin de tarihi karakterleri canlandırarak projeye destek verdiğini söyledi.

EFİL EFİL ERZURUM

Belgeselin müziklerini hazırlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hakan Karakaş ise konservatuvar eğitimi aldığını belirterek, projeye özel beste yaptığını ifade etti. Karakaş, "'Karda Yazılan Tarih: Bir Mirasın İzinde' isimli belgeselimize oluşturduğumuz bestenin teması; geçmişte maalesef çığ felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Tekin kardeşimizi de andık. Müzikler, belgeselin tarihsel bağını güçlendirerek hazırlandı. Yaptığımız çalışma sonucu 'Efil Efil Erzurum' isimli çok güzel bir eser ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Sarıkamış, Belgesel, Aziziye, Erzurum, Güncel, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kayak Tarihini Anlatan Belgesel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Van’da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı Van'da askeri araca çarpma: 1 şehit, 5 yaralı
Fenerbahçe’de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası Aziz Yıldırım bizzat görüşecek Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın Yıldız futbolcunun dolabından çıkana bakın
Tartışma yaratan kamp Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar
Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü Fransa-Irak maçına damga vuran görüntü

10:34
Dünya Kupası’nın en çok konuşulan görüntüsü Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 10:53:07. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kayak Tarihini Anlatan Belgesel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.