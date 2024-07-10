Erzurum'da kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakup Eren'in cenazesi Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulundu. Jandarma, AFAD ve dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cesedine ulaşıldı.

10.07.2024 09:59
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu.

Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan Yakup Eren'i (23) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Jandarmanın su altı arama kurtarma, komando ve asayiş timleri ile Erzurum AFAD dalgıç ekipleri, dere boyunca arama çalışması yürüttü.

Eren'in cenazesine Ağrı'nın Tutak ilçesindeki derede ulaşıldı.

Kaynak: AA

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