Erzurum'da kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde dün şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan gencin cenazesi Ağrı'da bulundu.

Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan Yakup Eren'i (23) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Jandarmanın su altı arama kurtarma, komando ve asayiş timleri ile Erzurum AFAD dalgıç ekipleri, dere boyunca arama çalışması yürüttü.

Eren'in cenazesine Ağrı'nın Tutak ilçesindeki derede ulaşıldı.