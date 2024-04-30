Erzurum'da Kazı Sırasında Bulunan Tilki Yavruları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Erzurum'da Kazı Sırasında Bulunan Tilki Yavruları Koruma Altına Alındı

Erzurum\'da Kazı Sırasında Bulunan Tilki Yavruları Koruma Altına Alındı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kazı çalışması sırasında toprak altındaki oyukta bulunan 4 tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından koruma altına alındı. Tilki yavrularının bakımı yapıldıktan sonra Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

30.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:03
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Erzurum'da işçilerin kazı sırasında toprak altındaki oyukta bulduğu 4 tilki yavrusu koruma altına alındı.

Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yaparken toprak altındaki oyukta 4 tilki yavrusu gören özel şirket çalışanı işçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan tilki yavrularının bakımı yapıldı.

Albayrak'ın şırıngayla özenle beslediği ve yapılan muayenelerinde hayati tehlikesi bulunmayan tilki yavruları, yeterli erişkinliğe ulaşıp doğaya dönecek güce ulaşıncaya kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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