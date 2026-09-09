Erzurum'da kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca motosiklet çarptı, sürücü ağır yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesi Tortum Yolu Caddesi'nde motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Tortum Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 55 AOD 054 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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