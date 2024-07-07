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Erzurum'da kısır gecesinde tartışma çıktı, damat yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da düğün öncesi eğlencesinden sonra çıkan tartışmada silahlar konuştu, damat yaralandı.

Yakutiye Mahallesi Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta damat M.B. için düzenlenen kısır gecesinde sonra tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda büyüdü ve damat M.B. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralanan damat M.B., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bu arada olayda şüpheli olarak aranan M.G. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.