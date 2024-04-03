Erzurum\'da Kitap Okuma Yarışmasında Ödüller Verildi

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Erzurum'un Palandöken ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen yarışta en çok kitap okuyan öğrenciler altınla ödüllendirildi.

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen kitap okuma yarışmasında, 451 kitap okuyarak birinci olan Nurettin Topçu Lisesinden Elif Berrak Kotanoğlu, 65 kitap okuyarak birinci olan İbni Sina İlkokulundan Hifanur Sancak ve 40 kitap okuyan Yildizkent Borsa İstanbul öğrencilerinden Elif Naz Aras, öğretmenleriyle Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tutkan, kitapsever öğrencilere çeyrek altın hediye vererek örnek davranışlar için öğrencilere teşekkür etti.