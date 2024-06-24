Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı

Erzurum\'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı

Erzurum'un Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki H.İ.T. isimli çocuk, evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken kuzeni N.T.'yi başından vurdu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralanan çocuk Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

24.06.2024 16:23
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Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.İ.T. (13) evde bulduğu babasının tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kuzeni N.T'yi (14) başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalıdırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kuzeninin tabancayla kazara vurduğu çocuk yaralandı - Son Dakika

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