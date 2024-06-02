Erzurum'da Liselere Geçiş Sistemi Sınavı Heyecanı

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Erzurum'da LGS heyecanı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'nci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bulundu.

Oltu Erkek ve Kız İmam hatip liselerinde toplam 289 öğrenci sınava girdi. Okulun çevresinde, geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler saat 09.30 başlayan ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Okul çevresinde sınavın bitmesini bekleyen velilerin en az çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Sınavın ilk oturum arasında veliler çocuklarına duvar üzerinden kek su gibi yiyecekler verdiler. Bu arada Oltulu hayır sever vatandaşlar okul girişinde öğrencilere ücretsiz su, kek ve meyve suyu dağıttı. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrenciler sorunların zor olduğunu ifade ederken sınavda hiçbir olumsuzluk yaşanmadı.