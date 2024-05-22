Erzurum'da lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Erzurum'da lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Erzurum\'da lise öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Erzurum'da bulunan liselerde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla okullarının bahçesinde bir araya geldi. Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler, pankartlar ve dövizler eşliğinde sessiz yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirdi. AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler de eyleme katılarak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve zulme karşı duracaklarını belirtti. Erzurum'da 20 ilçedeki 76 lisede yaklaşık 15 bin öğrenci bu sessiz oturma eylemine katıldı.

22.05.2024 21:57
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Erzurum'da lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentteki liselerde eğitim gören öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için okullarının bahçelerinde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler, pankartlar ve dövizler eşliğinde sessiz yürüyüş ve oturma eylemi yaptı.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler de Nenehatun Kız Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eyleme katıldı.

Kocaaliler, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Zulüm durana kadar durmayacağız. Dün üniversite kampüslerinde olduğu gibi bugün de Erzurum'un asil gençleri lise bahçelerinde 'say stop (dur de)' dedi. Erzurum'da 20 ilçedeki 76 lisede yaklaşık 15 bin genç kardeşimiz, zulüm için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da lise öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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