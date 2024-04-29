Erzurum'da metruk yapının odunlarını sökerken yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da metruk yapının odunlarını sökerken yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı

Erzurum\'da metruk yapının odunlarını sökerken yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı

Erzurum'da Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir metruk binanın odunlarını sökmeye çalışan Ali Demir, yaklaşık 3 metrelik duvarın yıkılması sonucu altında kaldı. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Demir, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

29.04.2024 14:47
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Erzurum'da metruk yapının odunlarını sökerken yıkılan duvarın altında kalan kişi yaralandı.

Ali Demir, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Tamirhane Sokak'ta metruk binanın odunlarını sökmeye çalışırken, yıkılan yaklaşık 3 metrelik duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Demir, yıkılan duvarın altından kurtarıldı.

Demir, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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