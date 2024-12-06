Erzurum'da Minibüs Kazasında Sürücü Sıkıştı - Son Dakika
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Erzurum'da Minibüs Kazasında Sürücü Sıkıştı

Erzurum\'da Minibüs Kazasında Sürücü Sıkıştı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde karla kaplı şarampole devrilen minibüste sürücü Mehmet Türün yaralanarak sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılan Türün, hastaneye kaldırıldı.

06.12.2024 12:38  Güncelleme: 12:41
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ERZURUM'da karla kaplı şarampole devrilen minibüsün sıkışan şoförü Mehmet Türün (47), ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karayazı ilçesi Yücelik köyü mevkisinde meydana geldi. Karayazı ilçesinden Ağrı'ya giden 04 AAZ 480 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Mehmet Türün'ün (47) kontrolden çıkarak karla kaplı şarampole devrildi. Metrelerce kayıp, dereye 5 metre kalan duran minibüste Türün sıkıştı. İhbarla bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Şoför sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansa alınırken, bölgeye gelen Karayazı Kaymakamı Onur Titiz de çalışmaları izledi. Yaralı Tütün Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, minibüs kepçe ile bağlanarak bulunduğu noktadan çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Minibüs Kazasında Sürücü Sıkıştı - Son Dakika

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