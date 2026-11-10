Erzurum\'da narkotik takibine alınan pikapta 75 tam altın bulundu, zanlı tutuklandı

Erzurum'da aracında uyuşturucu, silah ve altın ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı belirlenen pikabı takibe aldı.

Ekipler, pikabı kent merkezi yakınlarında belirledikleri güzergahta durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Magnum" ile yapılan aramada, koltuk başlığı ile arka koltuğun altına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. Ayrıca ruhsatsız otomatik tüfek ile tabanca, 50 fişek ve şifreli kasada 75 tam altın, 28 çeyrek altın, 2 Ata altını ile 100 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.B. (37), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.