Erzurum\'da organ bağışı sempozyumunda Vali Baruş vicdani sorumluluğa dikkat çekti

Erzurum Şehir Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık sempozyumu düzenlendi.

Hastanenin Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Vali Aydın Baruş, Türkiye'nin sağlık alanında çağ atlayan bir ülke olduğunu söyledi. Baruş, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve kalitesinin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını belirtti.

Erzurum Şehir Hastanesinin kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu aktaran Baruş, hastane yönetimine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Baruş, organ bağışının yalnızca tıbbi bir konu olmadığını, aynı zamanda vicdani yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk meselesi olduğunu ifade ederek, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kaybetmesinden sonra başka insanlara yeniden yaşama şansı bahşeden, insanlık adına son derece anlamlı ve değerli bir dayanışmadır. Bir organ bağışı kararı, bekleyiş içinde olan ve umutla kendisine yardım eli uzanmasını bekleyen hastalarımız için yeni bir hayatın, aileleri için ise yeniden yeşeren umutların kapısını arayabilmektedir." dedi.

Baruş, organ bağışında farkındalığın artırılması konusunda, organ nakli koordinasyon ekiplerine, akademisyenlere, hekim ve sağlık çalışanlarına önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Öyle bir meseleden bahsediyoruz ki bir insanın verdiği karar başka bir insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabiliyor. Organ bağışı böylesine büyük bir iyiliğin ve insanlık vazifesinin adıdır. Bizler yardımlaşmayı, merhameti, paylaşmayı ve insan hayatına hürmeti esas alan büyük medeniyetin mensubuyuz." diye konuştu.

"Organ nakli yalnızca tıbbi bir müdahale değil"

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral de organ bağışının önemini hatırlamak için bir arada bulunduklarını anlatarak, "Organ nakli yalnızca tıbbi bir müdahale değil bir insana yeniden yaşama tutunma fırsatı sunan, bir aileye umut veren ve insanlığın dayanışma ruhunu ortaya koyan çok değerli bir sağlık hizmetidir. Organ nakli bekleyen her hastanın arkasında bir yaşam mücadelesi ve bir hayat umudu vardır. Bu nedenle doğru bilgiyi yaygınlaştırmak, yanlışları gidermek ve toplumda farkındalığı gidermek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Meral, organ bağışı konusunda sağlıkçıların vatandaşları bilimsel ve doğru bilgiyle aydınlatması gerektiğini sözlerine ekledi.

Hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da organ bağışının bir insanın son anlarında başka bir hayata can katma dokunuşu olduğunu ifade ederek, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katıldığı sempozyum, Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Necip Altundaş'ın "Nakille Başlayan Yeni Hayatlar" ve Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can'ın "Organ Bağışıyla Umuda Doğru" sunumlarıyla sona erdi.