Erzurum'da Otomobil Reklam Panosuna Çarptı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da Otomobil Reklam Panosuna Çarptı: Bir Kişi Yaralandı

Erzurum\'da Otomobil Reklam Panosuna Çarptı: Bir Kişi Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil reklam panosuna çarptıktan sonra çimenlik alana girdi. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü ve araçtaki bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

28.04.2024 01:03
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yoldan çıkan otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Cemal Gürsel Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BEZ 637 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptıktan sonra Aziziye Parkı'ndaki çimenlik alana girdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bir kişi Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü ile araçtaki bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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