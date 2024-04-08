Erzurum\'da Ramazan Bayramı öncesi asayiş ve trafik denetimleri artırıldı

Erzurum'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde havadan ve karadan yaptıkları asayiş ve trafik denetimlerini artırdı.
Ekipler, bayram nedeniyle şehirlerarası yollarda seyahat eden vatandaşların trafikte huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmesi için "Hayatla yarışılmaz" sloganıyla birçok noktada trafik uygulaması yapıyor.
Kazaların önüne geçebilmek ve trafiği izlemek için dronla yolları kontrol eden ekipler, olumsuzlukları asayiş ekiplerine bildiriyor.
Teknik İnceleme ve Denetim Timi de durdurulan yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların koruma çerçevesi, korna, ses, far ve lastiklerini kontrol edip vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendiriyor.
Asayiş ve trafik denetimlerinin bayram nedeniyle maksimum seviyeye çıkartıldığı kentte ekipler, durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayıp çocuklara dergi ve boyama kitabı hediye ediyor.
Sürücülerden Mahmut Ülker, AA muhabirine, Muş'tan Artvin'e gittiğini söyledi.
Jandarmanın vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçladığını hatırlatan Ülker, "Denetimlerden memnunuz. Çocuğum Artvin'de asker, terhis oluyor. Onu almaya gidiyorum. Yolda gelirken 4-5 yerde kontrol noktalarına rastladım. Ekipler, bizlere uyarılarda bulunuyor." dedi.
Sürücülerden Bilal Yılmaz ise bayram dolayısıyla Elazığ'dan Erzurum'a sipariş getirirken yollarda yoğunluk olduğunu belirtti.
Ekiplerin vatandaş için sahada olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ekipler, yollarda bizler için gereken tedbirleri alıyorlar. Emniyet kemeri uygulaması yapıp trafik akışını denetliyor. Denetim ve tedbir olmayınca kimse kurallara uymuyor. Bu tedbirler gayet iyi caydırıcı oluyor." diye konuştu.
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