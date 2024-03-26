Erzurum'da Ramazana Özel Yazma Eserler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Ramazana Özel Yazma Eserler Sergisi Açıldı

Erzurum\'da Ramazana Özel Yazma Eserler Sergisi Açıldı

Erzurum'da, tarihi Şeyhler Hamamı'nda bulunan Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ramazan ayına özel düzenlenen sergide, 14. yüzyıla ait eserlerin yanı sıra Mevlana Celaleddin Rumi'den Mesnevi, İbrahim Paşa ve kızına ait Vakfiye gibi önemli eserler de sergileniyor. Sergi, ramazan sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

26.03.2024 14:23
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Erzurum'da ramazana özel aralarında 14. yüzyıla ait eserlerin yer aldığı yazma eserler sergisi izlenime sunuldu.

Yakutiye ilçesinde, tarihi Şeyhler Hamamı olarak bilinen ve içerisinde 1179'u yazma, 8 bin 479 nadir basma toplam 9 bin 658 eserin koruma altına alındığı Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ramazan ayına özel 12 yazma ve 3 hat levhanın bulunduğu sergi açıldı.

Sergide Mevlana Celaleddin Rumi'den Mesnevi, İbrahim Paşa ve kızına ait Vakfiye ile Sultan 2. Abdulhamid'e ithafen altın parçaları kullanılarak yazılan "Füyuz'u Rahmetir Rahman fi Vucubi Ta'ati's Sultan" eseri de yer alıyor.

İçerisinde 500-700 yıllık eserlerin yer aldığı ve kentte bu alanda ilk kez açıldığı belirtilen sergi, ramazan sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçilerden Gürgan Araz, AA muhabirine, eserlerin geçmişe dair izler taşıdığını anlatarak, "Kütüphanede yazma eserleri geldik gördük, buranın bayağı geniş bir yelpazesi var. Eserler gerçekten çok güzel, yararlı bir hizmet. Herkesin gelip burayı görmesi lazım ve buranın bilinir bir yer olması lazım." dedi.

Yusuf Özcan da yazma eserlerin bulunduğu sergilerin daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu tarz eserlerin halka açılması, bilgilendirilmesi ve ziyaret edilmesine olanak sağlanması özellikle ramazanda çok güzel bir hizmet. Bu tarz sergiler daha fazla tanıtılarak halka indirgenirse ve halk bilgilendirilirse daha güzel olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mevlana Celaleddin Rumi, Erzurum, Şeyhler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Ramazana Özel Yazma Eserler Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Ramazana Özel Yazma Eserler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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