Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 159. haftada da sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Aile Hekimliği Uzmanı Muhammet Mutlu, Müslümanların aynı kıbleye yönelmelerine rağmen aralarındaki sınırların kardeşlik bağlarını zayıflattığını belirterek, Filistin'de yaşananlara karşı duyarsız kalınmasını eleştirdi.

Müslümanların günlük yaşamlarında İsrail'e destek veren ürünleri tüketmeye devam ettiğini ifade eden Mutlu, Filistinlilerin ise ibadetlerini yerine getirme ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

Filistin'de yaşananların insanları duyarsızlaştırmaması gerektiğini dile getiren Mutlu, "Sonra 21. yüzyılda sahabe efendilerimiz gibi yaşayan bir avuç insan çıktı ortaya. Ve bize son kez öğrettiler. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı. Tıpkı Peygamberimiz gibi, ali ve ashabı gibi yaşayarak öğrettiler. Mescid-i Aksa'yı korurken şehit düştüler. Kandillerine yağ olup yandılar cayır cayır. Ve saçtıkları ışıkla bizim karanlığımızı aydınlattılar. Takım elbiseli şeytanları elbisesi toz toprak içindeki meleklerden ayırt edebilmeye işte o zaman başladık." ifadelerini kullandı.

Grup yapılan duanın ardından dağıldı.