Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü - Son Dakika
Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü

Erzurum\'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü
11.04.2026 14:27
Sağlık çalışanları, Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için kar altında sessiz yürüyüş yaptı.

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşlerini 126. haftada kar yağışı altında sürdürdü.

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, haftalardır sürdürdükleri protestonun zulme karşı şahitlik ve hatırlatma olduğunu söyledi.

Sümbül, aylardır aynı meydanda azim ve gayretle nöbette olduklarını hatırlatarak, "Bugün karşımızda sadece bir işgalci çete değil medeniyet maskesi takmış, demokrasi ve insan hakları diyen ama Gazze ile Doğu Türkistan'da çocuk kanı akarken dilleri tutulan ABD ve Avrupa gibi renkli şeytanlar var." dedi.

Sessiz kalmanın vahşete güç kattığına dikkati çeken Sümbül, şunları kaydetti:

"Bu güçler, kendi çıkarları söz konusu olduğunda atom bombası kullanmaktan çekinmeyen, idamı meşrulaştırmaya çalışan, her anlaşmayı bozan vicdanı kurumuş bir zihniyetin temsilcileridir. Hepimiz ağır bir mesuliyet altındayız. Elimizden gelen ne varsa, küçük büyük demeden yapmak zorundayız. Hiçbir dünya telaşı, hiçbir konfor arayışı boykotumuza, fiili ve kavli dualarımıza engel olamaz."

Sessiz yürüyüş, basın açıklamasının ardından duayla sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Yürüdü - Son Dakika
