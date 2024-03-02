Erzurum\'da Sağlık Çalışanları İsrail\'in Saldırılarını Protesto Etti

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Erzurum'da görevli hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş"lerini 16'ncı haftasında sürdürdü.

Kent merkezindeki tarihi Lalapaşa Camisi'nin önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların çocuklarıyla katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan uzman doktor Muhammet Mutlu, Filistinlilerin 7 Ekim'den beri büyük ve zor bir imtihanla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistin halkının sabırla zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığını belirten Mutlu, "Terörist zalim İsrail yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini daha da artırarak sürdürüyor." dedi.

Saldırıların her geçen gün artarak devam ettiğini ve Filistinlilerin yiyecek bulmakta zorlandığını anlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce Amerika'da İsrail Büyükelçiliği önünde 'artık soykırımın suç ortağı olmayacağım' diyerek kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden Amerikan Hava Kuvvetleri subayı, acaba nasıl bir vahşete şahitlik etti de vicdanı bu ağır yükü kaldıramayıp, kendini ateşe vererek yaşamına son verdi. Amerika'da yaşanan bu hadise basit bir olay değildir.

Azıcık vicdanı ve merhameti olan bir insan, böyle bir vahşete tepkisiz kalamıyor ve kalamaz. Sessiz kalanlar ve hiçbir şey yapmayanlar en basitinden insanlığını sorgulasın. Gazze'nin güneyinde sıkışmış 1,5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor."