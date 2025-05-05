Erzurum\'da Sahipsiz Köpek Sorunu Çözülüyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sahipsiz köpek sorunuyla ilgili, "Bazı belediyelerimiz hayvan barınağı kurulmasıyla ilgili çalışmaları başlatmış durumda, bazıları tahsis çalışmaları yürütüyor. Valilik olarak bu konunun üzerinde hassasiyet ve ciddiyetle duracağız." dedi.

Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, güvenlik güçlerinin bu yılın ilk 4 ayında yaptığı faaliyetlerini anlattı.

Asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın ilk 4 ayında 2 bin 270, bu yılın aynı döneminde 1962 suç işlendiğini belirten Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da anlamlı oranda azalış olduğunu memnuniyetle ifade edebilirim. Evden hırsızlıkta yüzde 70, iş yeri ile kurumdan hırsızlıkta yüzde 69 ve dolandırıcılık olaylarında yüzde 27'lik azalma oldu. Geçen seneye göre bu sene yabancıların şüpheli olarak karıştıkları olay sayısı yüzde 44 azaldı. Narkotik suçlarla mücadelede gerek emniyet müdürlüğümüzün gerekse jandarma komutanlığımızın zehir tacirlerine karşı operasyonları artırdığını, sahayı baskılamaya devam ettiğini görüyoruz. Narkotik suçlarla mücadelede tutuklanan şahısların oranında yüzde 65 oranında artış olduğunu söyleyebilirim. Ele geçirilen toplam uyuşturucu madde oranının da yüzde 290 oranında arttığını memnuniyetle ifade etmem gerekiyor."

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, bütün illeri içine alan risk analizi çalışmasında Erzurum'un orta riskli gruplar arasında yer aldığını anlattı.

Buradan iki basamak daha düştüklerinde en düşük riskli gruba ineceklerini belirten Çiftçi, "Hedefimiz bu seneki çalışmaları daha da yoğunlaştırmak, sahayı baskılamak ve ilimizi en düşük riskli gruba indirmek." dedi.

1445 araç trafikten men edildi

Düzensiz göçle mücadele konusunda operasyonların sürdüğünü aktaran Çiftçi, yakalanan insan kaçakçısı sayısının yüzde 12,5, tutuklananların sayısının yüzde 161 arttığını dile getirdi.

Çiftçi, trafikle ilgili verileri açıklayarak, "Bu yılın ilk 4 ayında yapılan denetim sayısı 355 bin 375, yani bu kadar araç denetlenmiş. 2 bin 404 okul servis aracı da denetlenmiş ve bunlardan da 1445'i trafikten men edilmiştir. Geçen yıl 422 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşanmışken, bu yıl kazaların sayısının 375'e düştüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sahipsiz köpeklerle ilgili alınması gereken tedbirler konusuna değinen Çiftçi, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımız özellikle 23 maddeden oluşan yeni bir genelge gönderdi. Her iki ayda bir mülkiye müfettişi gelecek, bu konuda yükümlülüğü olan belediyeleri denetleyecek ve bununla ilgili rapor sunacak. Geçtiğimiz aylarda bir müfettişimiz gelmişti, raporu da geldi ve elimize ulaştı. Hem raporu değerlendiriyor ve müfettişimizin yaptığı tespitlere bakıyoruz hem de İçişleri Bakanlığımızın geçen hafta gönderdiği genelgeyi gözden geçiriyoruz. İlgili kurumları görevlendirmiştim. Nüfusu 25 bini geçen belediyelere yasa bir görev yüklüyordu ve bizim de 8 belediyemiz var. Onların sahada yaptığı çalışmaları bir rapora bağladılar ve geçtiğimiz hafta sundular. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz."

Çiftçi, Narman'da bir çocuğun 11 Mart'ta ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasına da değinerek, şunları kaydetti:

"Narman Belediyesi ile ilgili yaptığımız inceleme ve araştırma vardı, onun raporu da bugün elimize ulaştı. Raporu inceleyip gerekirse Tarım ve Orman Bakanlığına konuyu intikal ettireceğiz. (Müfettiş raporu) Müfettişimiz alan, saha ve belediyelerin yapmaları gereken işlemler ve çalışmaların ne şekilde yürütülmesiyle ilgili bir fotoğraf çekmiş. Biz müfettişimiz gelmeden bu konuyla ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. İlimizle ilgili ciddi manada, yani Valiliğimizin yapması gereken herhangi bir ciddi eksikliğine rastlanmamış. Biz zaten konuyu bire bir takip ediyoruz. Bazı belediyelerimiz hayvan barınağı kurulmasıyla ilgili çalışmaları başlatmış durumda, bazıları tahsis çalışmaları yürütüyor. Dolayısıyla ilimizle ilgili bu manada ciddi bir eksiklik yok ama konu önemli. Biz Valilik olarak bu konunun üzerinde hassasiyet ve ciddiyetle duracağız."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve Emniyet Müdür Yardımcısı Lütfü Doğan Genç katıldı.