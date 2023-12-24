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Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına fener alayı gerçekleştirildi.

Erzurum\'da Sarıkamış şehitleri anısına fener alayı düzenlendi
24.12.2023 - 01:58,
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına fener alayı gerçekleştirildi.

Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesince Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, yaklaşık 300 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Bayraklar eşliğinde Hükümet Meydanı'nda başlayan fener alayı, yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra kültür merkezindeki salonda devam eden programda, İlçe Müftüsü Veysel Çelebi Kur'an-ı Kerim okuyup şehitler için dua etti.

Prof. Dr. Bingür Sönmez de sinevizyon eşliğinde harekat hakkında programa katılanlara sunum yaptı.

Ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın, günün önemini anlatan konuşma yaptı.

Program aşık Serdar Alyakut'un şehadet ve kahramanlık şiirleri okumasıyla sona erdi.

Programa, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Belediye Başkan Vekili Mehmet Adak, Cumhuriyet Savcısı A. Faruk Gürses, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Hüdaverdi Görücü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Şenkaya Köy ve Dernekler Federasyonu Başkanı Şenyurt Topal, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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