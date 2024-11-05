Erzurum'da şehitler Bülbül ve Yılmaz adına futsal turnuvası

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Erzurum'da şehitler Eren Bülbül ve Şeyda Yılmaz anısına futsal turnuvası düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda Eğitim Kültür Kulübü tarafından organize edilen müsabaka, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitler Bülbül ve Yılmaz adına 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun finalinde, aynı üniversitenin farklı bölümlerinden oluşan 12 takım mücadele etti.

Organizasyon öncesinde iki şehidin annesi telefonla bağlanıp turnuva için yetkililere teşekkür etti.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bu tür organizasyonların kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.

Çakmak, "İki şehidimiz adına bu organizasyonu düzenlemekle birlikte aslında ülkemizde şehit olan, canını bu topraklar için feda eden tüm şehitlerimize, Filistin'deki ve dünyanın birçok mazlum coğrafyasında hayatını kaybeden şehitlerimize atfedilmesi çok anlamlı. Bu tür fiziki imkanların sadece eğitim-öğretim amacıyla değil böylesine güzel organizasyonlarda da kullanılması bizim için özel bir anlam arz ediyor." diye konuştu.

Final müsabakasında Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü 2-1 yenerek birinci oldu.