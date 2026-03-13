Erzurum\'da STK\'lerden Gazze\'ye Destek Çağrısı

Erzurum'da Dünya Kudüs Günü dolayısıyla bir araya gelen STK'ler, Gazze halkına destek çağrısında bulundu.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) öncülüğünde bir araya gelen kentteki STK'ler hem Gazze halkına hem de Özgürlük ve Sumud Filosu'na destek için cuma namazı sonrası Lalapaşa Camisi avlusunda toplandı.

ESTP Başkanı Abdulkerim Kavaz, burada grup adına yaptığı konuşmada, İslam dünyasının dört bir yanında çocukların hala bombalar altında yaşam sürdüğünü söyledi.

Emperyalist güçlerin, İslam coğrafyasını adım adım işgal ettiğini belirten Kavaz, "Katillerin bombaları, 'Şii misin, Sünni misin, Selefi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. 57 İslam ülkesi, Gazze'de çocukların canını kurtaracak ortak bir irade ortaya koyamıyorsa bu bir güçsüzlük değil, bu bir dağınıklıktır." dedi.

Kavaz, zulme karşı İslam ülkelerine ortak tavır alma çağrısında bulunarak, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan soykırımı anlattı.

İslam coğrafyasının bugün de ateş altında olduğunu söyleyen Kavaz, şunları kaydetti:

"Ağır bombalarla 168 çocuğu aynı anda katledenler, tüm dünyanın gözleri önünde açık açık yalan söyleyip 'haberimiz yok' diyorlar. Bugün İran'a yönelen Haçlı-Siyonist saldırısı İran'da son bulmayacaktır. İran, Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayan ve Lübnan'ı, Yemen'i, Suriye'yi de hedef alan bu saldırganlık, zincirin son halkasını oluşturmakta. İşgalciler mevcut konjonktürü bir fırsat olarak telakki edip güçlerini artırmaya ve kendilerine tehdit teşkil edebilecek tüm unsurları tasfiye etmeye çalışıyorlar. İran'ın geçmişten bugüne icra ettiği siyasetin İslam topraklarında ne büyük acılara yol açtığını elbette biliyoruz. Bugün İran'a açılan savaşın İran'dan öte tüm coğrafyamıza, Müslümanlara karşı yürütülen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz."

Basın açıklaması sırasında grup, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.