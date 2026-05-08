Erzurum\'da Tam Buğday Ekmeği Kampanyası Başladı

08.05.2026 17:41
Erzurum'da halkın daha besleyici ekmek tüketmesi için tam buğday ekmeği kampanyası başlatıldı.

HALKIN daha besleyici ekmek tüketmesi amacıyla Erzurum'da tam buğday ekmeği yaygınlaştırmak için kampanya başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, daha önce Konya ve Çorum'da başlattıkları kampanyanın üçüncüsünü Erzurum'da düzenlediklerini belirterek, "Amacımız günde en az bir avuç da olsa tam bir tahıl yemeniz" dedi.

Kampanya Erzurum Şehir Hastanesi konferans salonundaki törenle başladı. Vali Aydın Baruş, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Ağırtaş, ilgili kurumların yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, "Halkımızın beslenme davranışlarını değiştirmek amacıyla bu projeyi yapıyoruz. Konya ve Çorum'da uyguladık üçüncüsünü burada yaptıktan sonra ulusal çapta bir projeye dönüştüreceğiz. Amacımız günde en az bir avuç da olsa tam bir tahıl yemeniz. Ekmek, gevrek yiyenlerin tam tahıl almalarına katkı sunmak. Erzurum'daki kampanyamızla beraber ekşi maya kullanımını da hayata geçiriyoruz. Hem ekşi mayalı hem tamı tamına buğdaylı bir ekmek kampanyasını inşallah sizlerin de desteğiyle birlikte hayata geçirip bir başarı elde ettiğimiz da halkımızın daha sağlıklı gıdalarla beslenmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Ağırtaş da şunları söyledi:

"Sofralarımızda önemli yeri olan ekmeğin daha yüksek besin değerine sahip, daha sağlıklı bir seçenek olarak tam buğday ekmeğiyle yaygınlaştırılması halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Tam buğday unu, lif, magnezyum, çinko, D vitamini B grubu vitaminler açısından rafine una göre daha zengindir. Tam buğday ekmeği tokluk süresinin artırılması, sindirim sisteminin desteklenmesi, kan şekeri dengesine katkı sağlaması ve kilo kontrolünü desteklemesi bakımından sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması bir tercih değil, obezite, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıkların önlenmesine katkı sağlayan korucuyu bir halk sağlığı yaklaşımıdır."

DİYABETİK HASTALIKLAR YAYILIYOR

Erzurum Valisi Aydın Baruş da "Beyaz ekmek tüketiminden kaynaklanan diyabetik hastalıkların son derece yayıldığını, yeni neslimizin daha doğuştan itibaren diyabete mahkum olduğunu görüyoruz. İşte bu sıkıntıları aşmak gelecek nesillerimizi sağlıklı kılmak için bu toplantının çok çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Erzurum için gelecek nesilleri sağlıklı bir şekilde beslemek için tam buğday ekmeği yaygınlaştırma kampanyasına hepimizin emek vermesini rol almasını özellikle rica ediyorum. Gerek kendi ailelerimizde gerekse toplum içerisinde komşularımızda bu tüketimin yaygınlaştırılması hepimizin üzerine düşen bir sorumluluktur. İyi nesiller istiyorsak, sağlıklı nesiller Türkiye'yi yönetsin istiyorsak bu konunun önemi gerçekten çok büyük" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel'in 'tam buğday ekmeğinin sağlığa etkileri' konulu sunumu sonrası davetlilere tam buğday ekmeğinden yapılmış yiyecekler ikram edildi.

Kaynak: DHA

