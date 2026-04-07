Erzurum\'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Dur

07.04.2026 17:23
Pasinler'de durdurulan araçta Orta Çağ parşömeni ve bronz haç ele geçirildi, 3 kişi gözaltında.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada Orta Çağ dönemine ait parşömen ile bronz haç ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, kültürel varlıkların korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü 'Anadolu Mirası' operasyonu kapsamında, KOM Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa çalışma yaptı. Ekipler, Pasinler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen parşömen ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz haç ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, ele geçirilen eserler Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Pasinler, Erzurum, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
