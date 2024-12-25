Erzurum\'da 160 yıllık Taş Ambarlar\'da yangın çıktı

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Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde kullanılmayan tarihi yapının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.