Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'ın çatısında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Muratpaşa Mahallesi Ali Ravi Caddesi'nde kullanılmayan tarihi yapının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'da yangın çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?