Erzurum'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum\'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, mermiler, senetler ve alacak bilgilerinin bulunduğu defter ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:23
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Erzurum'un Pasinler ilçesindeki tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri planlı ve projeli çalışma kapsamında Pasinler'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekipler, tefecilik ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan Ş.A. (30) ile kasten yaralamadan suç kayıtları mevcut S.A. (28), S.A. (22), S.A. (29), K.K. (51) ve N.K'yi (47) gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, bir ruhsatsız tabanca ve buna ait 34 mermi, 22 boş senet, 3 dolu senet, alacak bilgilerinin bulunduğu defter ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Pasinler, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

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