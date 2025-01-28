Erzurum'da Teknoloji Atölyeleri Projesi - Son Dakika
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Erzurum'da Teknoloji Atölyeleri Projesi

Erzurum\'da Teknoloji Atölyeleri Projesi

Erzurum'da öğrencilerin hayal ve projelerini destekleyecek Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi başlatıldı.

28.01.2025 20:47
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Erzurum'da öğrencilerin hayal ve fikirlerinin gerçeğe dönüştürülmesine destek amacıyla "Erzurum Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi" hayata geçirildi.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerine katkı sağlamak ve bölgedeki gençleri teknoloji ile inovasyon alanında desteklemeye yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "Erzurum Milli Teknolojileri Atölyeleri Projesi" de Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini gerçeğe dönüştürebileceği modern teknoloji altyapısının oluşturulması hedeflenen proje, Atatürk Üniversitesinin koordinasyonunda TÜBİTAK, Ata Teknokent ve Marmara Teknokent işbirliğiyle yürütülecek.

Özellikle lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere ortaokul ve lise düzeyinde gençlere de teknoloji alanında eğitim ve gözlem fırsatları sunacak proje, öğrencilerin TEKNOFEST gibi ulusal teknoloji yarışmalarına hazırlanması için kapsamlı platform olacak.

Projenin toplam bütçesi 23 milyon lira

Toplam bütçesi 23 milyon lira olan ve 20 milyon lirası KUDAKA tarafından finanse edilecek projenin tamamlanmasıyla Erzurum'da yılda 1000 ortaöğretim öğrencisine eğitim verilmesi, 300 öğrencinin atölyelerde hazırlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde yarışmalara katılım sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca, yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi amacıyla yılda 10 farklı model tasarımı, 5 patent başvurusu ve ticari ürünlerin geliştirilmesi de projenin içeriği arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, proje için KUDAKA binasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve projeden sorumlu yetkililerin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Rektör Hacımüftüoğlu, projenin Erzurum ve bölge için büyük kazanım olduğunu belirtti.

Üniversitenin bilim ve teknoloji alanındaki öncü çalışmalarıyla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkaracak, onların geleceğin teknoloji üreticileri olmasını sağlayacak. Üniversite olarak bu tür projelerde öncülük etmekten ve gençlerimize bilimsel vizyon kazandırmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu proje, milli teknoloji hamlesi hedeflerimize ulaşma yolunda atılmış önemli bir adımdır."

Kaynak: AA

Teknoloji, erzurum, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Teknoloji Atölyeleri Projesi - Son Dakika

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