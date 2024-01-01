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Erzurum'da tilkiler mahallelere dadandı - Son Dakika
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Erzurum'da tilkiler mahallelere dadandı

Erzurum'da Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde mahallelere dadanan iki tilki vatandaşların cep telefonu kameralarına yakalandı. Tilkinin mahalle arasında kediyle karşılaşması ve gece sokaklarda yiyecek araması görüntülendi.

01.01.2024 - 13:25,
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Erzurum'da tilkiler mahallelere dadandı

ERZURUM - Erzurum'da Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde mahallelere dadanan iki tilki vatandaşların cep telefonu kameralarına yakalandı.

Ülkemizde son yıllarda kırsal alanlara doğru artan yapılaşma ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Erzurum Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde vatandaşların cep telefon kameralarına yansıyan görüntüler, insanların doğal hayata ne kadar zarar verdiğini gözler önüne seriyor.

Aziziye ilçesinde mahalle arasına kadar gelen ve yiyecek arayan tilki, karşılaştığı kedi ile epeyce bir bakıştı. Bir vatandaş tarafından görüntülenen tilki ve kedi uzun süre yana yana durdu. İkisi de bu durumdan şikayetçi değildi sanki. Daha sonra tilkinin uzaklaştığı görüldü. Başka bir görüntüde ise Erzurum'un merkezini oluşturan Yakutiye ilçesinde tilkinin gece saatlerinde boş sokaklarda yiyecek aradığı görüldü. Araç sesinden ürken tilkinin sokak aralarına kaçarak kaybolduğu görüldü.

Erzurum\'da tilkiler mahallelere dadandı
Kaynak: İHA
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