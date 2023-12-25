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Erzurum'da trafik denetimlerinde 1993 sürücüye ceza - Son Dakika
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Erzurum'da trafik denetimlerinde 1993 sürücüye ceza

Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 1993 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, emniyet kemeri, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Ayrıca yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç kullanma, telefon kullanma, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan da işlem yapıldı.

Erzurum\'da trafik denetimlerinde 1993 sürücüye ceza
25.12.2023 - 10:35,
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Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 1993 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 18-25 Aralık'ta il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 215 emniyet kemeri, 339 hatalı park, 535 hız, 301 ışık, 11 şerit ihlali yapan ve 6 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 6 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 69 muayenesiz araç trafikten men edildi.

Ayrıca 105 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 20 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 386 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda toplam 1993 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da trafik denetimlerinde 1993 sürücüye ceza - Son Dakika
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