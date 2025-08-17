Erzurum\'da Trafik Kazası: 4 Ölü

Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum- Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.