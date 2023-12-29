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Erzurum'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Erzurum Kuzey Çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, 06 TAS 76 plakalı otomobil ile 69 AAF 926 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, ancak temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Erzurum\'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
29.12.2023 - 20:55,
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Erzurum'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzurum Kuzey Çevre yolunda, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 TAS 76 plakalı otomobil ile 69 AAF 926 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası, araçlardan akan yağ ve yakıt nedeniyle trafik polisleri yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlilerince yolda yapılan çalışma ve iki aracın çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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