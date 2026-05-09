Erzurum\'da Trafik ve Huzur Uygulaması

09.05.2026 00:23
580 personelle yapılan uygulamada araçlar denetlendi, trafik kurallarına uyulması uyarısı yapıldı.

Erzurum'da şehir merkezi ve 20 ilçede trafik, asayiş ve narkotik ekiplerinin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı huzur uygulamasında, araçlar denetlendi, şüpheli şahıslar kontrol edildi ve vatandaşlara trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde yürütülen uygulamaya 580 personel katıldı.

Geniş çaplı huzur uygulamasında araçları denetleyen ekipler, şüpheli şahısları kontrol etti, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Soğuk havada düzenlenen denetimde şehirdeki uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerin çalışmalarını izledi.

Ailesi araçta bulunan ehliyetsiz çocuk yaştaki sürücüye ceza

Efkan Ala Köprülü Kavşak'taki uygulama noktasında durdurulan bir aracı, annesi ve babası yanında olan ehliyetsiz çocuk yaşta bir kişinin kullandığı tespit edildi.

Ekipler, ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlemi yapmaya çalışırken, çocuğun annesi, "Aracı ben kullanıyordum, ehliyetim var. Uzaktan sizi görünce panik yaptım, aracı oğluma verdim, ben kullanıyordum." şeklinde polisi ceza yazmaması için ikna etmeye çalıştı.

Trafik polisleri, konuyla ilgili gerekli cezai işlemleri uyguladı.

"Bütün gayretimizle sahadayız"

Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 ilçede 580 personelle trafik, asayiş ve narkotik birimlerinin katılımıyla il genelinde huzur uygulaması yaptıklarını söyledi.

Erzurum'un huzurunu daha iyi noktalara taşımak için sahada olduklarını ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

"Tüm personelimizle, trafik kurallarımız, gerek aranan şahıslar, gerekse narkotik madde taşıyan, bulunduran kişilerle ilgili, ateşli silah ya da suç teşkil eden diğer kesici, delici alet bulunduran şahıslarla ilgili genel bir uygulama yapıyoruz. Amacımız, halkımızın huzur ve mutluluğunun devamını getirmek, devamlılığını sağlamak. Bunun için bütün gayretimizle sahadayız. Bu hafta Trafik Haftası, dolayısıyla tüm halkımızdan trafik kurallarına uyum noktasında desteklerini beklediğimi vurgulamak istiyorum."

Karaburun, trafikte yaşanan can kayıplarının herkesi üzdüğünü belirterek, tüm vatandaşların gidecekleri yerlere sağlıkla, mutlulukla ulaşmasını amaçladıklarını vurguladı.

"Vatandaşlar şüphe duydukları her noktada bizi arasınlar"

Güvenlik açısından okul çevrelerinde, üniversitelerde ve şehrin bütün diğer noktalarında aldıkları her türlü tedbiri uygulamakta kararlı olduklarını ifade eden Karaburun, "Özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız, herhangi bir şekilde suçu tespit ettikleri, şüphe duydukları her noktada bizi arasınlar, bize bilgi versinler. 112 kanalıyla, UYUMA aplikasyonuyla ve diğer emniyetin irtibatları üzerinden bizlere ulaşmakta tereddüt etmesinler. Bunu özellikle istirham ediyorum." şeklinde konuştu.

Şehrin güvenliği ve huzuru için emek veren tüm personele teşekkür eden Karaburun, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarına uyma noktasında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın gerçekten duyarlılığı çok yüksek ve kurallara uyma noktasında iyi de bir yol alıyoruz. Bu kadar denetlediğimiz araç sayısı, denetim sayısı artmasına rağmen, yazdığımız ceza sayısında kişi bazına yazdığımız ceza sayısında düşüş var. Güzel bir şey çünkü bizim amacımız hiçbir zaman bu denetimlerde vatandaşımıza ceza yazmak değil ama kurallara uymamız lazım."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası, TÜİK ve SPK'ya üst düzey atamalar
İran'ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 01:03:46. #7.12#
