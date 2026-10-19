Erzurum'da uzlaştırma dosyalarındaki bağışlar Palandöken'de "Uzlaştırma Ormanı"na dönüştü - Son Dakika
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Erzurum'da uzlaştırma dosyalarındaki bağışlar Palandöken'de "Uzlaştırma Ormanı"na dönüştü

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Erzurum\'da uzlaştırma dosyalarındaki bağışlar Palandöken\'de "Uzlaştırma Ormanı"na dönüştü
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- Vali Aydın Baruş: "Bugün burada diktiğimiz fidanların kök salması gibi uzlaşma kültürünün de toplumumuzun her kesiminde kök salmasını temenni ediyoruz"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, uzlaştırma sürecindeki gönüllü bağışlarla 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şubat ayında kurumlar arasında başlatılan işbirliğiyle hayata geçen projede, uzlaştırma dosyalarında tarafların kendi rızalarıyla fidan bağışında bulunmalarının yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğünün de katkılarıyla Palandöken Dağı'nda 35 hektar alanda "Uzlaştırma Ormanı" oluşturuldu.

Vali Aydın Baruş, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, adaletin yalnızca hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasından ibaret bir mekanizma olmadığını, aynı zamanda kırılan gönül bağlarının da yeniden güçlendirilmesini kapsayan çok etraflı bir mesele olduğunu söyledi.

Uzlaştırma uygulamasının önemine dikkati çeken Baruş, "Nasıl ki bir anlaşmazlığın çözümüyle insanlar arasında yeni bir umut filizleniyorsa, bugün toprakla buluşturacağımız her bir fidan da geleceğe dair umutlarımızı büyütecektir. İşte bu nedenle Uzlaştırma Ormanı'nı yalnızca ağaçların yetişeceği bir alan olarak değil, barışın, hoşgörünün, karşılıklı anlayışın ve ortak geleceğimize duyduğumuz sorumluluğun yaşayan bir sembolü olarak da görüyoruz." dedi.

"Toplumsal barışın güçlenmesi hoşgörü ve karşılıklı gayret gerektirir"

Baruş, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki bir ağacın büyümesi sabır ve emek ister. Toplumsal barışın güçlenmesi de aynı şekilde anlayış, hoşgörü ve karşılıklı gayret gerektirir. Bugün burada diktiğimiz fidanların kök salması gibi uzlaşma kültürünün de toplumumuzun her kesiminde kök salmasını temenni ediyoruz. Bugün burada yalnızca bir fidanın, bir ormanın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda doğayla barışık, insan ilişkilerinde uzlaşmayı esas alan ve geleceğe umutla bakan bir toplum idealini de hep birlikte paylaşıyoruz. Dileğimiz odur ki bu ormanda büyüyen her fidan insanlar arasında kurulan yeni bir dostluğun, çözüme kavuşan bir anlaşmazlığın ve yeniden yeşeren bir umudun hatırlatıcısı olsun."

Fidanlara, şehit olan yargı mensuplarının isimleri verildi

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir de şehit olan yargı mensuplarının isimlerinin verildiği fidanların toprakla buluştuğunu belirterek, "Uzlaştırmacılarımızın olayı sahiplenmesi çok değerliydi. Orman Genel Müdürlüğümüzün resmi hesabında uzlaştırma dosyalarında tarafların birbiriyle olan çekişmelerinde karşılıklı tazminata yanaşmadıklarını fark edince bunu manevi edim boyutunda nasıl güçlendireceğimizi düşünerek bu adımı attık. Çok ciddi karşılık bulmaya başladık. Şu an bu orman inşallah çocuklarımıza torunlarımıza kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt da ilk kez böyle bir proje yapıldığından bahsederek, "35 hektar sahada 20 bin fidanı toprakla buluşturarak gerek Erzurum'umuzun, gerekse ülkemizin orman varlığına katkıda bulunacağız. Hayalimiz bu kadim şehri hep birlikte yeşile boyamak." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Duygu Silahşör Kısa ise uzlaştırmada taraflar arasındaki uyuşmazlıkların barış yoluyla çözülmesini sağlamayı amaçladıklarını anlatarak, "Amacımız aynı zamanda bu tarzda bulunan manevi edinimlerle, tarafları fidan dikiminde bir araya getirmektir." ifadesini kullandı.

Yargı mensupları ve kurum temsilcilerinin katıldığı tören, fidanların toprakla buluşturulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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