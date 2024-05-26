Erzurum'da Veteriner Yol Kontrol İstasyonu Kurbanlık Hayvan Denetimlerini Yapıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Veteriner Yol Kontrol İstasyonu Kurbanlık Hayvan Denetimlerini Yapıyor

Erzurum\'da Veteriner Yol Kontrol İstasyonu Kurbanlık Hayvan Denetimlerini Yapıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine sevk edilen kurbanlıklar, Türkiye'de ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından batı illerine gönderiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde Kurban Bayramı öncesi sevkiyatlarda kaçak hayvan hareketlerini engellemeye yönelik denetimler artırıldı. Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda durdurulan araçlardaki hayvanlar ve küpe numaraları tek tek kontrol ediliyor. Veteriner hekimler ayrıca hayvanların sağlık raporlarını inceliyor. Şüpheli görülen hayvanlar tekrar gözetim altına alınıp kontrol ediliyor ve eksik evraklı hayvanların geçişine izin verilmiyor. Aşıları tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriliyor. İstasyonda 8 ayda 111 bin hayvan kontrol edildi ve sağlıklı hayvanlar kurban pazarlarına gönderiliyor.

26.05.2024 11:11
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Doğu Anadolu Bölgesi'nden batı illerine sevk edilen kurbanlıklar, Türkiye'de ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda titizlikle yapılan sağlık kontrollerinin ardından batı illerine gönderiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yurt genelinde Kurban Bayramı öncesi sevkiyatlarda kaçak hayvan hareketlerini engellemeye yönelik denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Erzurum- Erzincan kara yolu üzerinde 19 Eylül 2023'te açılan Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda kurbanlık denetimleri yapılıyor.

İstasyonda, durdurulan araçlardaki hayvanlar ve küpe numaraları tek tek kontrol ediliyor. Veteriner hekimler ayrıca sistemden hayvanların sağlık raporlarını inceliyor.

Yapılan gözlemlerde şüpheli görülen hayvanlar, sağlık raporları olmasına rağmen tekrar gözetim altına alınıp kontrol ediliyor. Eksik evraklı hayvanların geçişine izin verilmeyen istasyonda, kayıt dışı hayvanların sevkiyatının da önüne geçiliyor.

Veteriner hekimler, aşısı tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların sevkiyatına izin veriyor.

Erzurum Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, AA muhabirine, istasyonda yol kontrollerinin 7 gün 24 saat esaslı olduğunu, 16 Mayıs'ta batı illerinde kurbanlık pazarlarının açılmasıyla yoğunluğun arttığını söyledi.

Güzergahtan geçen araçlardaki her hayvanın kontrol edildiğini dile getiren Kenger, "Kurbanlık hayvan hareketinde öncelikle il ve ilçe müdürlüklerimiz sevklerini veriyor, oradan çıkışın ardından istasyonumuzda araçlar durduruluyor. Belge, küpe kontrolü, hayvan sağlığı açısından da kontrolleri yapıldıktan sonra yollarına devam ediyorlar." dedi.

İstasyonda 8 ayda 111 bin hayvan kontrol edildi

Erzurum Veteriner Yol Kontrol İstasyonu'nun 19 Eylül 2023'te törenle hizmete açıldığını ifade eden Kenger, "Burası, Türkiye'de açılan ilk yol kontrol istasyonu. İstasyonumuzda, 8 ayda 3 bin 300 hayvan taşıyan araç, 100 bin büyükbaş, 11 bin küçükbaş hayvan kontrol edildi." diye konuştu.

Kenger, sevkiyatların ilk aşaması olan izin raporlarında detaylı sağlık kontrollerinin yapıldığını ve hastalık taşıyan hayvanların sevk izinlerinin asla verilmediğini belirtti.

Sevk edilen hayvanların sadece hastalık yönünde değil, taşıma esnasında koruyucu önlemlerin alınıp alınmadığının da kontrol edildiğini anlatan Kenger, şöyle devam etti:

"Aşı yapılmış mı yapılmamış mı kontrol ediliyor, eğer aşı yapılmamışsa veya tam değilse zaten yola çıkmasına asla izin verilmiyor. Dolayısıyla yola çıkmış ve bu iki kontrolden geçmiş hayvanları, sağlıklı hayvanlar olarak kabul edebiliriz. Sağlıklı hayvanları da kurban pazarlarına uğurluyoruz."

Sistem üzerinden görülen verilerle taşınan hayvanların birbirine uyup uymadıklarının da istasyonda kontrol edildiğini kaydeden Kenger, geçişleri sağlıklı olmadığı görülen hayvanların sevklerine izin verilmediğini vurguladı.

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar"

Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun arttığına işaret eden Kenger, "Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimiz olarak sahadayız. İnsanımıza sağlıklı hayvan arzı hususunda gece gündüz çalışıyoruz. Kurban pazarlarına sağlıklı hayvan gönderiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsun çünkü Tarım ve Orman Bakanlığımızın kontrolünden geçerek gidiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Veteriner Yol Kontrol İstasyonu Kurbanlık Hayvan Denetimlerini Yapıyor - Son Dakika

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