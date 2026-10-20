Erzurum\'da voleybolda rakiplerini yenen İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu

Erzurum'da da kurumlar arasında düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu İl Emniyet Müdürlüğü takımı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4. Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Turnuvada tüm rakiplerini mağlup eden İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü takımının düzenlenmesi planlanan Bölge Turnuvası'nda kenti temsil edeceği belirtildi.