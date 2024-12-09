Erzurum'da Yaban Hayatı İçin Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika
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Erzurum'da Yaban Hayatı İçin Farkındalık Yürüyüşü

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Oltu'da doğaseverler, yaban hayatını korumak için yürüyüş yapıp ot ve buğday bıraktı.

09.12.2024 10:24
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Erzurum'da yaban hayatını unutmadılar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde doğaseverler ve Erzurum Yürüyüş Grubu, yaban hayatını koruma, farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Oltu Yaban Hayatı Koruma Sahası Damlıca Mevkisi'nde 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yapan grup, yürüyüşün ardından bölgedeki yaban hayatına destek olmak amacıyla ot ve buğday bıraktı.

Erzurum Yürüyüş Gurubu ile Oltu Doğa Severler Gurubu üyeleri, sabahın erken saatlerinde yürüyüşe başladı ve Damlıca Tepesi'ne kadar tırmandı. Zorlu yürüyüş parkurunun ardından, grup Oltu Milli Parklar görevlileri ile işbirliği içinde, bölgedeki yaban hayatının beslenmesine katkı sağlamak amacıyla 10 balya ot ve 30 kilo buğdayı doğaya bıraktılar.

Anlamlı etkinlik, yaban hayatı ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflerken, katılımcılar aynı zamanda bölgedeki ekosistemin korunması için doğaya karşı sorumluluk bilinci oluşturmaya çalıştılar. Doğaseverler, bu tür etkinliklerin daha fazla kişiye ulaşmasını ve yaban hayatının korunmasına katkı sağlanmasını temenni etti.

Erzurum Yürüyüş Grubundan Mustafa Yıldırım, "Bugün Oltu Doğa Sever Gurubu ile yürüyüş yaptık. Sonrasında yaban hayatını korumak ve destek olmak için kış kıyamette doğaya ot ve buğday bıraktık. Bundan dolayı mutluyuz hayırlı olsun" dedi.

Erzurum Yürüyüş Grubundan Ekrem Kadıoğlu ise şöyle konuştu, "Erzurum Yürüyüş Gurubu ile Oltu Doğa Severler Gurubu ve Oltu Milli Parklar Şubesi ile beraber yabani hayatı devam ettirme, yaşamlarını kolaylaştırmak adına doğaya çeşitli yem bıraktık. Bunun huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Oltu Doğaseverler Grubundan Kaan Yavuz ise "Bugün anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüş sonrası yaban hayatı sahasında önceden belirlenmiş olan noktalara ot ve yem bıraktık. Yaban hayatın gelişmesine katkıda bulunmak için bugün buradaydık" diye konuştu.

Oltu Yürüyüş Grubundan Muharrem Kalyon, hem doğanın güzelliklerini yaşadıklarını hem de yürüyüş sonrasında Milli Parklar görevlileri ile birlikte doğaya yem bıraktıklarını dike getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Yaban Hayatı İçin Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika

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