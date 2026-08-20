Erzurum'da Yangın: Anne ve İki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Selçuklu Mahallesi Dadaş Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında Y.Y'ye ait dairenin mutfağındaki ocakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında dumandan etkilenen anne E.Y. ve çocukları E.S.Y. ile Y.A.Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangından dolayı evin mutfağı zarar gördü.