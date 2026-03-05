Erzurum'da Yasa Dışı Bahise Erişim Engeli - Son Dakika
Erzurum'da Yasa Dışı Bahise Erişim Engeli

05.03.2026 13:13
Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içeren 203 siteye erişim engeli getirildi.

Erzurum'da yasa dışı bahis ve kumar içerikli 203 siteye erişim engeli getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital ortamda kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi için sanal devriye çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda geçen ay yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden 3, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet eden 3, trafiği tehlikeye sokan 9, yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer sağlayan 2 ve kişisel verileri hukuka aykırı yayan, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan, dezenformasyon ile halkı kin ve düşmanlığa tahrikten birer kişi olmak üzere 32 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Ekipler, ayrıca yasa dışı bahis ile kumar içerikli 203 site ve hesap hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunularak erişim engeli getirilmesini sağladı.

Kaynak: AA

