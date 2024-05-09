Erzurum'da yaşayan bir insan hazinesi Aşur Usta'nın elinden dibeğe dönüşen ağaçlar - Son Dakika
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Erzurum'da yaşayan bir insan hazinesi Aşur Usta'nın elinden dibeğe dönüşen ağaçlar

Erzurum'un Tortum ilçesinde ahşaptan oyma eserlerle çığır açan Aşur Usta'nın elinden çıkan dibekler, yöre insanı tarafından rağbet görüyor. Aşur Usta, asırlık ağaçları kullanarak sandalye, tepsi, bardak, beşik, masa ve peçetelik gibi birbirinden farklı eserler yapmaktadır. Dibekler ise Türkiye'nin dört bir tarafına gönderilmektedir. Aşur Usta, geleceğe taşımak için çabaladığı tahta oymacılığını meslek ve yaşam tarzı olarak nitelendirmektedir.

09.05.2024 19:14
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Erzurum'da yaşayan bir insan hazinesi

Aşur Usta'nın elinden dibeğe dönüşen ağaçlar

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde ahşaptan oyma eserlerle adeta çığır açan Aşur Usta'nın elinden çıkan dibekler yöre insanı tarafından rağbet görüyor.

Anadolu'da yaşayan insan hazineleri bir yandan geçmişten aldıkları mirası geleceğe taşımak için çaba harcarken bir yanda da sanatın farklı yanlarıyla ortaya çıkardıkları eserlerle sadece gözlere değil gönüllere de hitap ediyor. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde yaşan Aşur Taş'ta bu örneklerden birisi. Ahşap oyma sanatında kendine özgü bir iz bırakan Aşur Usta, asırlık ağaçları titizlikle seçip işliyor. Sandalye, tepsi, bardak, beşik, masa ve peçetelik gibi birbirinden farklı eserler yapan Aşur Usta'nın dibekleri ise dilden dile dolaşıyor.

Mütevazi evinin bahçesinde yıkılmaya yüz tutmuş evlerden topladığı asırlık ağaçları kullanan Aşur Usta, bu yaşlı ağaçlardan en çokta yöre insanının hala kullanmaya devam ettiği dibek yapmayı seviyor. Anadolu'da kadim zamanlardan bu yana taştan ya da ağaçtan yapılan, genellikle tahılın kabuğunu ayıklamada, tahıl ve benzeri şeyleri ezmede yararlanılan dibekler Aşur Usta'nın yetenekli ellerinden Türkiye'nin dört bir tarafına da gönderiliyor.

Mesleğini geleceğe taşıma noktasında hevesli gençlerin olmadığını ifade eden Aşur Usta, gücünün yettiği ve sağlığının elverişli olduğu sürece tahta oymacılığına devam edeceğini belirterek, "Bu mesleği deden, babadan öğrendim ve geleceğe taşımak için çabalıyorum. Tahta oymacılığı benim için hem bir meslek hem de yaşam tarzı." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da yaşayan bir insan hazinesi Aşur Usta'nın elinden dibeğe dönüşen ağaçlar - Son Dakika

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