Erzurum'da yayaya çarpan tır sürücüsü hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Erzurum'da yayaya çarpan tır sürücüsü hapse mahkum edildi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir yayaya çarparak ölümüne neden olan tır sürücüsü, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sürücü belgesine ise 1 yıl el konuldu.

02.05.2024 12:37
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yayaya çarpıp ölümüne neden olan tır sürücüsü 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Çıbık ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kazada hayatını kaybeden Nurullah Soysal'ın aile avukatı Esma Kahveci, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını bildirerek, olayda bilinçli taksir olduğunu savundu.

Sanık avukatı Yusuf İslam Şeflek ise müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Çıbık'a, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Hakkında takdir indirimi uygulanarak cezası 2 yıl 6 aya düşürülen Çıbık'ın sürücü belgesine 1 yıl el konuldu.

İddianamede, E-80 kara yolunun Aziziye ilçesi mevkisinde 7 Aralık 2023'te tırla çarptığı yaya Nurullah Soysal'ın ölümüne neden olduğu belirtilen sanık Mehmet Çıbık'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mahkumiyet verilmesi halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere sürücü belgesinin geri alınması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

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