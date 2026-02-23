Erzurum'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

23.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sabahki kazanın ardından 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi; 1 kişi öldü, 4 yaralı.

1) ERZURUM'DA AYNI YERDE 2'NCİ ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

ERZURUM'da sabah 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın yaşandığı bölgede, yaklaşık 3 saatin ardından, bu kez 4 aracın karıştığı kaza oldu. Bu kazada ise 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolunun Kandilli yol ayrımında meydana geldi. İran plakalı yolcu otobüsü ile 2 TIR ve otomobil çarpıştı. TIR'a arkadan çarpan İran plakalı yolcu otobüsünün ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin aksamasına yol açan kaza sonrası araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aynı bölgede sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme kazada da 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:58:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzurum'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.