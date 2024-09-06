Erzurum Havalimanı'na Bomba İhbarı

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağında ilk etapta yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz bir durumun tespit edilmediğini, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15: 38'de acil durum çağrısında bulunmuştur. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon sağlanarak güvenlik önlemlerinin de alınması ile uçağın saat 16: 38'de Erzurum Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişi gerçekleştirilmiştir. 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama arala çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Uraloğlu, ilk etapta yapılan incelemeler sonucunda yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirterek, "Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00'a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır. Gerekli tahkikatların ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: BOMBA NOTU BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Bugün, Vistara Havayolları'na ait VTI027 sefer sayılı Mumbai-Frankfurt uçuşunu yapan yolcu uçağının tuvaletinde 'Uçakta bomba olduğu' yazılı bir kağıt bulunmuş ve bu ihbar üzerine uçak 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanımıza acil iniş yapmıştır. 234 yolcu ve 13 mürettebat sorunsuz bir şekilde uçaktan indirilmiştir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir. Havaalanında AFAD, itfaiye, sağlık, emniyet, UMKE ve DHMİ ekipleri tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Erzurum Havaalanımıza saat 21.00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir" dedi.