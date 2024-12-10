Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu

Erzurum, Kars ile Ardahan\'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

10.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

Erzurum şehir merkezinde iki gündür devam eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Araçların üzerine soğuk havadan korumak için battaniyelerin örtüldüğü kentte, ağaçlarda da kırağı oluştu.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Kars'ta, gece başlayan kar sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlara kırağı düştü.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Kars-Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

Araçlar, ağaçlar ve bitkilere kırağı yağan ilçede vatandaşlar, otomobillerinin buz tutan camlarını kazıdı.

Sarıkamış Allahuekber Şehitliği'ndeki asker heykeline de kırağı düştü.

Ardahan

Ardahan'da da sis ve kırağı etkili oldu.

Kent genelindeki sis yer yer görüş mesafesini düşürdü.

Göle ilçesinde de sis ve kırağı etkisini gösterdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ardahan, Erzurum, Güncel, Ulaşım, Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:26 TÜİK Başkanı’nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası Parayı alırken suçüstü yakalandı TÜİK Başkanı'nın kardeşi hakkında bomba dolandırıcılık iddiası! Parayı alırken suçüstü yakalandı
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
17:14 Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
17:03 Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı Rıdvan Dilmen, Türk futbolunu karıştıran pozisyonun VAR kayıtlarını açıkladı
16:55 Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular Kadın kadına video çekiyorlardı, yanlarına gelen şahsın teklifiyle dumur oldular
16:45 Esad’ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi Esad'ın zulmü, hapishanelerdeki tutsakları bu hale getirdi
16:45 Tokat’ta tüyleri diken diken eden görüntü Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
16:24 Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 12:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.