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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle toplamda 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 45 mahalle yolu ulaşıma kapandı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kars merkezde 6, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 1, Selim'de 5, Susuz'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Ardahan'da ise merkezde 11, Posof'ta 40, Hanak'ta 14 ve Göle ilçesinde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan\'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
24.12.2023 - 11:35,
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 149 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün kent merkezinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla sürüyor.

Yağışla birlikte tipinin de etkili olduğu kentte, 45 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars merkezde 6, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 1, Selim'de 5, Susuz'da ise 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardahan'da da etkili olan kar ve tipi dolayısıyla merkezde 11, Posof'ta 40, Hanak'ta 14 ve Göle ilçesinde 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği kentlerde, yolların ulaşıma açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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