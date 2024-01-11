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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen kentlerde, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, kar yağışı altındaki tarihi yerleri dronla görüntüledi. Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kars'ta ve Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu, araçlar karla kaplandı.

Erzurum, Kars ve Ardahan\'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
11.01.2024 - 20:03,
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri dronla görüntülendi.

Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kars

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yağan her tarafı beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Ardahan

Ardahan'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Etraf beyaza bürünürken park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Kaynak: AA
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