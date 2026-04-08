Erzurum Kent Konseyi'nden Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlaması ve Terör Saldırısı Kınaması - Son Dakika
08.04.2026 10:19
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayarak, polislerin halkın güvenliği için verdikleri fedakarca hizmete ve İstanbul'daki terör saldırısına karşı duruşa dikkat çekti.

Erzurum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına Başkan Hüseyin Tanfer, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tanfer, 'Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası’nı münasebetiyle Milletimizin huzurunu koruma konusundaki kararlı duruşları ve üstün gayretleri ile güvenliğimizin teminatı olan kahraman Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yılını kutluyoruz' dedi.

Mesajında, polislerin gücünü yasalardan ve halktan aldığını belirten Tanfer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunarak, polislerin toplumsal huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini ifade etti. 10 Nisan 1845'te kurulan teşkilatın, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, suçla mücadele etmek ve huzur ortamı tesis etmek gibi önemli görevleri üstlendiğini vurguladı.

Tanfer, teşkilatın köklü devlet geleneğinin bir parçası olduğunu ve Cumhuriyet'le güçlendiğini, 181 yıldır devletin bekası ve milletin huzuru için fedakarca hizmet verdiğini söyledi. Emniyet teşkilatının, engin tecrübesiyle suçun önlenmesi ve halkın güvenliği için çalıştığını, çağın gerektirdiği teknoloji ve eğitimle yeni suç türlerine karşı mücadele ettiğini ekledi.

Ayrıca, İstanbul Levent'teki terör saldırısını şiddetle kınayan Tanfer, 'Menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin istikrarını bozmayı amaçlayan bu eylemler asla amacına ulaşamayacaktır' dedi. Olaya müdahale eden polisleri tebrik ederek, yaralılara acil şifalar diledi ve devletin kararlılığıyla kirli planların bertaraf edileceğini belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

