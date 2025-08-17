Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festivalde sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, tiyatro oyunlarından söyleşilere birçok etkinlik halkla buluşuyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin birinci gününde, Haluk Levent, Etkinlik ve Miting Alanı'nda konser verdi.

Sahnesinde, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çeken ünlü sanatçı Levent, "Beni Biraz Anlasana" bestesi üzerine 20 yıl önce Filistinli çocukların diliyle yazdığı sözlerden oluşan eserini, yine Filistinli çocuklar için seslendirdi. Besteyi kimi de vatandaşlar da ayakta alkışlayarak İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatçı Nurullah Akçayır, Üç Kümbetler Millet Bahçe Etkinlik alanında ise Grup Genç, "Ezgiler" konseri verdi.

Erzurum Kalesi önündeki Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde ise Murat Yıldız ve Halis Topal sahne aldı.

Sümmani-Toruni Programı kapsamında Aşıklar İsrafil Daştan, Yakup Temeli, Zakir Tekgül, Ertuğrul İmamoğlu, Necati Kaya ve Sadrettin Polat halkla buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Georges Bizet'nin, 18 yaşında besteleyerek Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı "Doktor Mucize" operasını Şahan Gürkan rejisörlüğünde Erzurum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'de izleyiciyle buluşturdu.

Erzurum Müzesi Bahçesi "Karaz'dan Sonsuzluğa Yeni Bir Evren" (Uçan Balonlar) performansına ev sahipliği yaptı.

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen "Kuyumculuk" ve "Çarpana Örgü" atölyelerinde katılımcılar, geleneksel el sanatlarını yakından tanıma ve uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Festival, 24 Ağustos'a kadar sürecek.